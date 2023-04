Die Haßlocher Turnerinnen Leonie Herzog, Kim Laubscher und Ida Vos zeigten gute Leistungen zum Saisonstart der WKG Neckarau-Haßloch in der Regionalliga Nord in Hannover.

Die Mannschaft nahm mit 168,40 Punkten und 12:2 Ligapunkten Rang zwei in der Tabelle hinter dem TSV Buchholz ein.Zu diesem guten Ergebnis trugen vor allem die TSG-Turnerinnen mit ihrem gelungenen Tsukahara am Sprungtisch bei, informiert die TSG Haßloch. Leonie wurde mit 11,90, Kim 11,80 und Ida 11,30 Punkten belohnt. Für Ida Vos war es der erste Start in dieser Runde der Deutschen Turnliga. Auch am Barren überzeugten die Haßlocherinnen mit Handständen, freien Felgen und Flugelemente zwischen den Holmen. Leonie Herzog musste jedoch am Schwebebalken einmal das Gerät verlassen. Ansonsten wäre die Bewertung von 9,50 Punkte um einen Punkt höher ausgefallen, so die TSG. Neben dem freien Rad beeindruckt Herzog immer wieder mit schönen Sprüngen, Drehungen und weiteren Überschläge rückwärts und seitwärts. Beste Einzelstarterin der WKG Neckarau-Haßloch war Serina Kvaestad, eine Gastturnerin aus Norwegen, mit 43,70 Punkten.

Die Deutsche Turnliga teilt die Regionalliga in zwei Staffeln: In der Staffel Nord mit Dortmund, Kiel, Buchholz, Bielefeld, Bad Homburg kämpfen acht Teams, so auch die WKG Neckarau-Haßloch, um einen Aufstiegsplatz in die Dritte Bundesliga.