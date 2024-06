Unter dem Motto „EinzigARTig – Lachen-Speyerdorf begegnet sich kunstvoll“ öffnen 17 Familien und Institutionen am Sonntag, 30. Juni, von 11 bis 18 Uhr im Rahmen der 1250-Jahr-Feierlichkeiten und des Tags der offenen Gartentür ihre Gärten, Höfe und Gebäude.

Außerdem präsentieren dabei 20 örtliche Kunstschaffende sich und ihre Werke in diesen Gärten. An dem Event nehmen sowohl lang etablierte Künstlerinnen und Künstler wie die Ateliergemeinschaft Rumpf oder Doris Gaab-Vögeli teil, aber auch junge, neue Künstlerinnen und Künstler wie Jakob Freytag oder Eva Fischer. Diesen jungen Nachwuchstalenten soll erstmals eine größere Bühne geboten werden, sich zu präsentieren.

Für die Veranstaltung konnte auch die bundesweit bekannte Künstlerin Cornelia Gryzwa aus Lachen im Allgäu gewonnen werden; die Orte verbindet eine jahrzehntelange Freundschaft, die auch auf Vereinsebene gepflegt wird. Gryzwa wird sich mit einer Ausstellung in der protestantischen Kirche in Lachen beteiligen. Die Vernissage findet am 29. Juni um 20 Uhr statt, für den musikalischen Rahmen sorgt das Duo Caloroso. Die Ausstellung wird dann noch bis 21. Juli gezeigt.

Rallye für Besucher

Auf der am 30. Juni für den Durchgangsverkehr gesperrten Pestalozzistraße vor der August-Becker-Schule können Interessierte anlässlich der 1250-Jahr-Feier des Dorfes die 1250 Jahre mit Street-Art-Bildern selbst gestalterisch erlebbar machen. Die Farben dafür werden von den Veranstaltern kostenfrei zur Verfügung gestellt. Die besten Bilder werden am Festwochenende Anfang Juli prämiert. Außerdem wird Cartoonist Steffen Boiselle die Besucher und die Ereignisse zeichnen.

Eröffnet wird das Event am 30. Juni um 11 Uhr durch die Turmbläser des Musikvereins Lachen-Speyerdorf auf der Lachener Kirche.

Für das leibliche Wohl wird auf dem Schulhof der August-Becker-Schule gesorgt. Die Landfrauen backen Waffen, der Verein ChorKult sorgt für herzhafte Speisen und Getränke, und die Schulgemeinschaft der August-Becker-Schule bietet Kaffee und Kuchen an. Am Infostand vor der Schule kann das Jubiläumskochbuch der Landfrauen sowie der Jubiläumswein der Lachen-Speyerdorfer Winzer erworben werden.

Shuttle-Service

Um die Gäste anzuregen, möglichst viele Gärten und Höfe zu besuchen, wird eine Fotorallye veranstaltet, bei der man Preise gewinnen kann. Das Diakonissen-Mutterhaus bietet einen Shuttle-Service an; der Kleinbus fährt alle 20 Minuten von der August-Becker-Schule zum Campus Lachen und zurück über die Lilienthalstraße.

Eine historische Ausstellung zu Lachen-Speyerdorf mit dem Titel „Guggemol“ findet im Schulungszentrum des Flugsportvereins Neustadt auf dem Flugplatzgelände statt und wird diese Veranstaltung komplettieren. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.einzigartig-lsp.de.

Unter dem Motto „WeinKunstGenuss“ beteiligt sich auch das Weingut Kreiselmaier sonntags an EinzigARTig, öffnet allerdings bereits am 29. Juni von 14 bis 20 Uhr den Hof in der Goethestraße zum Hoffest. Zu sehen sind dort Werke von Jutta Saalfrank und Claudia Versondert.