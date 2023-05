An Christi Himmelfahrt ist das Maifest in Maikammer eröffnet worden. In zehn Ausschankstellen wird bis einschließlich Sonntag gefeiert. SWR-Moderator Martin Seidler war der „Promi“ beim Fassanstich mit dem Beigeordneten Klaus Humm, Verbandsbürgermeisterin Gabriele Flach, Weinprinzessin Sarah I. und Bürgermeister Karl Schäfer. Der Hofhockermarkt findet am Sonntag von 11 bis 18 Uhr in der Weinstraße Süd statt. Die Parade „Sellemols im Wald“ des Clubs Sellemols startet am Samstag, 18 Uhr, am Marktplatz. Am Sonntag sind von 13 bis 18 Uhr ein verkaufsoffener Sonntag und ein Flohmarkt vor dem Eiscafé Bellini.