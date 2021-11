Zum 50-jährigen Bestehen der katholischen Kindertagesstätte „Regenbogen“ in Maikammer haben Kinde zwei Birnbäume gepflanzt. Unter fachkundiger Aufsicht von Ortsbürgermeister Karl Schäfer und Michael Paradowski, der schon die Pflanzlöcher vorbereitet hatte, wurden die Bäume an ihren neuen Standort am Wirtschaftsweg gegenüber der Kredenburgstraße gesetzt und angegossen. Somit haben sie einen guten Start an diesem Platz unweit vom Spielplatz. Die Kita-Kinder werden die Bäume, die ihnen als Geschenk zum 50. Geburtstag der Kindertagesstätte von der Ortsgemeinde und dem Gartencenter Edesheim überreicht und im Familiengottesdienst Ende September gesegnet wurden, regelmäßig besuchen und beobachten, wie sie wachsen.