Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In seiner Glanzzeit war er ein Neustadter Stararchitekt: Berühmt wurde Günter Helfrich in den 1960er bis 1980er Jahren durch zahlreiche sakrale und weltliche Bauten in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Am heutigen Montag, 10. Mai, feiert er in Neustadt seinen 90. Geburtstag.

Grund genug, an die Verdienste dieses Baumeisters zu erinnern, der unter anderem die Schöntal-Kirche und das Herz-Jesu-Kloster, die Pfalzakademie in Lambrecht, das katholische Bildungszentrum Heinrich-Pesch-Haus