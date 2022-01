Seit dem Dritten Advent 2021 rufen das Bistum Speyer, die Evangelische Kirche der Pfalz und die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) mittwochabends mit einem Geläut zum Gebet in Zeiten von Corona, letztmals am 2. Februar. Aus diesem Anlass laden katholische und protestantische Kirchenvertreter für jenen Mittwoch, 19.30 Uhr, zu einer Andacht auf den Neustadter Marktplatz ein. Zusammen mit dem ökumenischen Corona-Geläut wird in Dank und Fürbitte der Betroffenen der Pandemie gedacht, wie Andreas Rummel, Dekan des protestantischen Kirchenbezirks, gestern informierte. Aus Sicht der Kirchen seien Hilfe und Solidarität gewachsen. Mit großem Engagement stemmten sich Haupt- und Ehrenamtliche gegen die Folgen der Corona-Krise. Das medizinische Personal kämpfe Tag für Tag um Menschenleben. Dafür solle Dank gesagt werden. In der Fürbitte werde der Opfer und Angehörigen der Pandemie gedacht. „Die Kirchen bitten um Gottes guten Geist, Solidarität und Zusammenhalt sowie um Heilung für die Spaltung, die unserer Gesellschaft droht“, so Rummel. Dazu seien alle Menschen guten Willens eingeladen.