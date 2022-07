Unbelehrbar ist offenbar ein 35-Jähriger, der am Samstag um 10.30 Uhr in der Hauptstraße in Lambrecht eine Verkehrskontrolle geriet. Der Mann hat laut Polizei keinen Führerschein, er musste ihn vor ein paar Jahren wegen einer Trunkenheitsfahrt abgeben. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass er schon zum dritten Mal beim Fahren ohne Führerschein erwischt wurde. Der Mann muss sich nun erneut in einem Strafverfahren verantworten. Da das Fahrzeug auf die Frau des 35-jährigen zugelassen ist, muss diese sich zudem wegen „Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis“ strafrechtlich verantworten.