Zum wiederholten Male ist ein 40-jähriger Neustadter der Polizei aufgefallen. Nachdem der Mann nach Polizeiangaben bereits im Januar und Anfang Februar wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz in Konflikt mit dem Gesetz gekommen war, gerieten er und sein Fahrrad auch am frühen Dienstagmorgen gegen 1.50 Uhr in der Mußbacher Landstraße ins Visier einer Streife. Während der Kontrolle räumte der Mann ein, erneut Drogen in seiner Wohnung zu lagern. Bei einer anschließenden Durchsuchung konnten wie schon bei den vorangegangenen Kontrollen geringe Mengen Amphetamin sowie Tabletten der Partydroge Ecstasy bei ihm gefunden werden. Das Fahrrad des Neustadters wurde präventiv sichergestellt, da er unter Drogeneinfluss stand. Dass er in dem Zustand auch gefahren ist, ließ sich laut Polizei nicht bestätigen. Auf den Mann kommt nun erneut ein Strafverfahren zu.