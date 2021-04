Seit die Außengastronomie wieder zugelassen ist, hat der Wirt der Brauchbar in der Rathausstraße schon etwa 450 Corona-Tests vorgenommen. Matthias Streich hat das Angebot der Stadt Neustadt wahrgenommen, eine Schulung zu absolvieren. Beim Deutschen Roten Kreuz hat er gelernt, wie man professionell testet.

So erscheint er dann, in Plastik gewandet, im Fenster eines Nebenzimmers der Brauchbar und nimmt am offenen Fenster Abstriche.

„Wir testen in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz. Wenn die Testzentren im Klemmhof und in der Hetzelgalerei geschlossen sind, testen wir hier vor Ort von 19 bis 21 Uhr“, berichtet Streich. Die Tests sind offiziell und für 24 Stunden gültig, genau wie die aus den Testzentren. Jeden Tag würden die Mitarbeiter des Lokals getestet. An den Wochenenden ließen sich rund 30 Gäste pro Abend testen, so der Wirt.

„Die Leute freuen sich“

Die Brauchbar hat einen großen, zum Teil überdachten Hof; ist der besetzt, werden zusätzlich Bänke auf die Rathausstraße gestellt. Die Gäste können spontan in die Brauchbar kommen, sie müssen sich nur gedulden, bis das Testergebnis vorliegt. „Einen positiven Test hatten wir bisher noch nie“, sagt Streich, „Es ist schön, dass die Leute kommen können, auch wenn sie einen Besuch bei uns nicht geplant hatten. So kommt etwas Spontaneität zurück. Die Leute freuen sich sehr, es gibt wieder Leben und damit Lebensfreude.“

Die Gäste würden diese Entwicklung positiv sehen, es habe aber auch negative Reaktionen gegeben. Ein Vorwurf: Es sei verantwortungslos, dass so die Leute ermuntert werden, Geselligkeit zu pflegen. Aber die Wirtsleute Matthias und Özlem Streich wollen genau das: Verantwortung übernehmen und etwas dafür tun, um die Geselligkeit über kurz oder lang wieder zu ermöglichen.