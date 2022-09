Die Außenstelle der Kfz-Zulassungsstelle des Kreises Bad Dürkheim in Haßloch, Langgasse 64, ist bis Ende der Woche wegen eines personellen Engpasses geschlossen. Ab Dienstag, 4. Oktober, öffnet die Außenstelle wieder wie gewohnt. An der Außenstelle in Haßloch verweist ein Schild auf die Hauptstelle in Bad Dürkheim, Philipp-Fauth-Straße 11.