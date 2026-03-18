Die Kfz-Zulassungsstelle im Bürgerbüro der Stadt Neustadt bleibt von Mittwoch bis Freitag, 25. bis einschließlich 27. März, geschlossen. Grund ist eine technische Systemumstellung, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Während dieser Zeit können keine Zulassungsvorgänge bearbeitet werden. Hintergrund ist die landesweite Einführung einer neuen Software durch das Rechenzentrum KommWIS, mit der die Arbeitsabläufe künftig moderner und effizienter gestaltet werden sollen.

Ab Montag, 30. März, ist die Zulassungsstelle wieder wie gewohnt geöffnet. In den ersten Tagen nach der Umstellung kann es laut Verwaltung jedoch noch zu Einschränkungen und längeren Wartezeiten kommen. Die Stadt bittet um Verständnis.