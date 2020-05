Das Stadthaus IV in der Hindenburgstraße, Heimat des Bürgerbüros, der Führerschein- und Zulassungsstelle, der Ausländerbehörde und anderem mehr, ist ab Montag, 4. Mai, wieder für alle Anliegen erreichbar. Allerdings müssen Kunden – ähnlich wie im Wertstoffhof – vorab einen Termin vereinbaren. Das ist bei den Fach-Hotlines montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr telefonisch oder per E-Mail möglich. Damit können Privatleute wieder selbst ihre Autos an- oder abmelden (Telefon 06321/855-1211, E-Mail kfz-zulassung@neustadt.eu). Zahlungen sollen auch weiterhin mit der EC-Karte erfolgen, außerdem gilt die Maskenpflicht.

Auch Stadtwerke offen

Das Kundenzentrum der Stadtwerke Neustadt ist ab Montag bis Mittwoch durchgehend von 7.30 bis 16 Uhr geöffnet, am Donnerstag von 7.30 bis 18 Uhr sowie am Freitag von 7.30 bis 12 Uhr. Termine müssen vorab nicht ausgemacht werden, es sei denn, es geht um ausführliche Beratungsgespräche. Allerdings bitten die Stadtwerke darum, auch weiterhin so viele Dinge wie möglich telefonisch (06321/402-271) oder online (kundenservice@swneustadt.de) zu erledigen.

Alle Informationen zu Öffnungszeiten und Erreichbarkeit der Stadtverwaltung und der städtischen Eigenbetriebe finden Sie hier.