Seit über einem Jahr ist die Stadt Neustadt Modellkommune der „Sustainable Development Goals“ der Vereinten Nationen. Im vergangenen Herbst hatten Bürger in der Zukunftswerkstatt die Gelegenheit, Ideen für eine nachhaltige Entwicklung einzubringen. In der zweiten Ausgabe der Zukunftswerkstatt geht es am Mittwoch darum, welche Ideen wie umgesetzt werden.

Bis zum Ende des Jahres hat die Stadt Neustadt Zeit, eine Nachhaltigkeitsstrategie im Sinne der „Sustainable Development Goals“ (SDG), also der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten