„Einmal Zukunft und zurück“: Unter diesem Motto geht es am Samstag, 20. August, in Kirrweiler auf eine interaktive „Zeitreise“ in die Zukunft. Die Zukunftsprojekten zeigen an verschiedenen Stationen im Dorf, was eine mögliche Antwort auf den demografischen Wandel sein kann, wie postfossile Mobilitätskonzepte für die Zukunft aussehen oder wie die Sonne und andere erneuerbare Energiequellen nutzbar sind. Die Ernährung und die Erzeugung von Lebensmitteln ist ebenso Thema an diesem Tag. Veranstalter ist die Bürgerstiftung Pfalz zusammen mit den Ortsgemeinden der Modellzukunftsdörfer Kirrweiler und Marienthal. Alles dreht sich um die Transformation ländlicher Räume. Stände informieren über Strategien, Umgang und Formen des nachhaltigen Zusammenlebens, es gibt Workshops und Aktionen. Start ist um 11 Uhr in der Kulturscheune. Im Zukunftsdorfgarten wird eine Saatgut-Börse angeboten. Weitere Informationen gibt es unter www.buergerstiftung-pfalz.de oder www.kirrweiler.de.