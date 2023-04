Die Bewohnerinnen und Bewohner des Schöntals mobilisieren will der Neustadter Innenstadtbeirat. Deshalb tagt er am Dienstag ab 18.30 Uhr in der Schöntalschule. Vorsitzender Norbert Schied wünscht sich, dass sich möglichst viele Schöntaler an dem beteiligen, was der Beirat angestoßen hat oder noch anstoßen will. Zu dem, was bereits umgesetzt ist, gehört das neue Wanderangebot Drumrum-Weg. Zur offiziellen Freigabe soll ein Fest gefeiert werden, und zwar auf der Wolfsburg. Darüber soll in der Sitzung am Dienstag ebenso gesprochen werden wie über die Zukunft des Naturparks, die auch beim jüngsten Bürgerbesuch des Stadtvorstands ein großes Thema war. Allerdings sei das Themenspektrum nicht darauf beschränkt, so Schied. Der Innenstadtbeirat habe für alle Anregungen oder Fragen der Schöntaler ein offenes Ohr. Wichtig sei, die Gelegenheit zum direkten Gespräch zu nutzen.