Jürgen Pelgen ist leidenschaftlicher Handwerker durch und durch. Bereits seit 1968 gibt es die Metzgerei der Familie in Neustadt. Heute muss der Inhaber vor allem Billigfleisch die Stirn bieten − wobei er das nach eigener Aussage ganz und gar nicht nötig hat.

Artgerecht müssten die Tiere gehalten werden, das sei ihm sehr wichtig, betont Metzgermeister Jürgen Pelgen. Sein Fleisch beziehe er daher fast ausschließlich von der schwäbisch-hällischen Erzeugergemeinschaft. Lediglich das Lammfleisch, das er verwende, stamme direkt aus Lachen-Speyerdorf. „Das ist Bioqualität, das merkt der Kunde ganz deutlich am Geschmack“, sagt der Fachmann.

Er selbst gehe in seinem Beruf einfach auf, betont Pelgen, gelernt habe er ab 1972 im elterlichen Betrieb. 1993 übernahm er das Geschäft in der Kellereistraße schließlich vollständig vom Vater. Heute sieht Pelgen die Fleischproduktion samt angehängtem Partyservice nicht einfach nur als Einnahmequelle, „das ist schon auch ein Hobby geworden“, bekennt Pelgen fast verlegen.

Tag beginnt um 5 Uhr morgens

Über seine Ladentheke gehen zum Beispiel eine im Naturverfahren hergestellte Salami. Bis die in den Verkauf komme, dauere es bis zu sieben Wochen, erläutert der Metzgermeister. Sein luftgetrockneter und der geräucherte Schinken verbrächten sogar rund ein Jahr in der Reifung, „und das natürlich ohne Phosphor“. An Pelgens Rohwurst kommen ebenfalls keinerlei künstliche Stoffe, außerdem seien die pfälzisch-traditionelle Hausmacher und der selbst gemachte Saumagen bei seinen Kunden sehr beliebt, erzählt er.

Pelgens Arbeitstag beginnt dabei meist um 5 Uhr morgens, montags zum Beispiel koche er vor und präpariere das angelieferte Rohfleisch für die weitere Verarbeitung. Um eine optimale Konservierung zu garantieren, habe er auch Räume in der Hintergasse zum Salzkühlhaus umgebaut. Wenn es einmal wirklich „brennt“, hilft er auch durchaus an der Wursttheke aus.

Menschen kaufen wieder in Metzgereifachgeschäft

Ein großes persönliches Problem hat der Metzgerei-Inhaber „mit billigem Rammschfleisch“, das zu Schleuderpreisen in den Discountern verkauft werde. Mit Blick auf den Geldbeutel sei er dabei nicht einmal konkurrenzfähig, wolle es aber auch gar nicht sein, verdeutlicht Pelgen. Die Landwirte auch hier in der Region seien auf faire Preise einfach angewiesen. Glücklicherweise würden sich immer mehr Menschen auf eine nachhaltige Fleischproduktion besinnen und inzwischen auch wieder verstärkt in den Fachmetzgereien einkaufen.

Er selbst esse übrigens nach wie vor gerne ein gutes Stück Fleisch. Empfehlen könne er etwa ein Rib Eye Steak oder sein Schweinekotelett mit Speck, „da geht nix drüber“, so Pelgen. Er will seinen Beruf noch so lange weitermachen, wie es ihm Spaß macht und er gesund ist, so der 64-Jährige. Sorgen macht sich der Metzgermeister mit Blick auf die Zukunft keine. Mit seinem Sohn steht schon ein Nachfolger in den Startlöchern.