Für Handys und Laptops bietet die Firma KMP Handyreparatur GmbH in der Neustadter Hauptstraße schon seit Jahren die schnelle Vor-Ort-Reparatur an. Über einen Großhändler tut sich nun eine weitere Möglichkeit auf, dem gestiegenen Umweltbewusstsein ihrer Kunden Rechnung zu tragen.

So können sie über den Online-Ersatzteile-Markt von KMP auf ein Lager mit mehr als 2,5 Millionen Ersatzteilen für Elektrogeräte aller Art zugreifen – für quasi alles, was einen Stecker hat. Bestellt werden können die Waren unter www.shop.ersatzteile.store. Denn was für Handys und Laptops wichtig ist, sollte auch für alle anderen Elektrogeräte möglich sein, lautet die Firmen-Philosophie von KMP.

„Wenn an einem Elektrogerät nur eine Kleinigkeit defekt ist, lässt sich das oft mit geringem Aufwand und dem entsprechenden Ersatzteil ganz einfach reparieren“, sagt Geschäftsführer Christoph Merckel. „Dadurch verlängert sich die Nutzungsdauer vieler Geräte. Das spart Ressourcen, schont die Umwelt und nicht zu vergessen, den eigenen Geldbeutel“, ergänzt der Senior-Chef Werner Merckel.

Wegwerfmentalität geringer

Über 2,5 Millionen Ersatzteile wie Kabel, Dichtungen, Stecker für Küchengeräte, Waschmaschinen, Gartengeräte sind in dem Shop verfügbar. Sollte unter dennoch das Gewünschte nicht zu finden sein, so besteht darüber hinaus die Möglichkeit, dass KMP auf das noch umfangreichere Großkunden-Ersatzteil-Lager mit etwa 16 Millionen Ersatzteilen zugreift.

„Im Zuge der Nachhaltigkeitsdiskussion und des wachsenden Umweltbewusstseins ist bei immer mehr Menschen zu spüren, dass sich die Wegwerfmentalität stetig abschwächt. Sie legen verstärkt Wert darauf, dass ein Gerät auch reparabel ist und nicht gleich beim ersten Defekt weggeworfen werden muss“, begründet Merckel das erweiterte Angebot für seine Kunden.