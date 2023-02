Wegen Bauarbeiten an den Gleisen hat der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz-Süd nächtliche Zugausfälle angekündigt. Betroffen ist der Zeitraum von Freitag, 10. Februar, bis Montag, 13. Februar, jeweils von 22.25 bis 4.30 Uhr.

Den Angaben zufolge fallen dann die S-Bahnen zwischen Kaiserslautern und Neustadt aus, stattdessen werden Busse eingesetzt, die aber nicht immer direkt am Bahnhof halten. Diese fahren bis zu 32 Minuten früher ab und kommen auch entsprechend später an. Darüber hinaus entfällt der Regionalexpress 1 am Samstag, 11. Februar, ab 22.39 Uhr von Mannheim nach Kaiserslautern.

Die geänderten Fahrpläne sind laut Zweckverband unter https://bauinfos.deutschebahn.com online abrufbar und an den Stationen angebracht.