In der Nacht von Samstag, 26. September, auf Sonntag, 27. September, wird an Weichen in Neustadt und Lambrecht gearbeitet. Wie der Schienen-Zweckverband mitteilt, fallen deshalb mehrere Züge der Linien S 2, S 1 und RE 1 in der Zeit von 22 bis 3 Uhr zwischen Weidenthal und Neustadt aus. Stattdessen werden Busse eingesetzt. Beachtet werden sollen die bis zu 20 Minuten späteren Busfahrzeiten sowie die geänderten Fahrpläne der Züge. In Weidenthal und Neustadt besteht jeweils Anschluss in Richtung Kaiserslautern beziehungsweise Mannheim. Infos unter www.deutschebahn.com/Bauinfos.