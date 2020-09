Der Ortsbeirat Mußbach hat sich in seiner jüngsten Sitzung dafür ausgesprochen, den Weg zum Mußbächel hinter der Neugasse für Interessierte zugänglich zu lassen. Die Stadtverwaltung hatte dazu angeregt, den Zugang zum Gewässer einzuschränken, nachdem Unbekannte dort im April vergangenen Jahres eine Schalttafel in einen Revisionsschacht gelegt hatten. Dies hatte für Beeinträchtigung im Kanalisationssystem gesorgt. Im Raum stand der Vorschlag der Stadt, den Weg mit einem Zaun zu sperren und einem Schloss zu versehen. Den Code hätten Anlieger, die entlang des Mußbächels einen Garten haben, erhalten sollen. Wie Ortsvorsteher Dirk Herber (CDU) zusammenfasst, wäre dies eine zu kostenintensive Maßnahme gewesen. „Dafür, dass es nur den einen Vorfall gab, der zudem über ein Jahr her ist.“ Darüber hinaus möchte das Gremium das Mußbächel insbesondere für Kinder und Jugendliche erlebbar machen.