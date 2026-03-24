Wenn im Frühjahr in den Gärten die letzten Bäume und Sträucher zurückgeschnitten werden, fällt oft einiges an Grünabfall an. In der Gemeinde Elmstein kann dieser nun deutlich flexibler entsorgt werden: Die Grünabfallsammelstelle ist ab sofort nicht mehr nur samstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet, sondern auch außerhalb dieser Zeiten zugänglich.

Wie Ortsbürgermeister René Verdaasdonk (SPD) mitteilt, wurde das Eingangstor der Anlage dafür mit einem elektronischen Zahlenschloss ausgestattet. Den Zugangscode erhalten Bürgerinnen und Bürger auf Anfrage im Rathaus. Dadurch könne die Sammelstelle künftig auch werktags sowie zu individuell passenden Zeiten genutzt werden. Mit der Erweiterung reagiere die Gemeinde auf zahlreiche Bürgerwünsche nach mehr Flexibilität, so Verdaasdonk.

Zusätzlich seien zur Absicherung der Anlage und zur Vermeidung von Fehlbefüllungen oder illegalen Ablagerungen Überwachungskameras installiert worden. Diese dienten „ausschließlich der Sicherheit und dem Schutz der Einrichtung“. Die Aufnahmen würden nach den geltenden Datenschutzbestimmungen verarbeitet.

„Wir möchten den Menschen in unserer Gemeinde ermöglichen, ihren Grünabfall dann zu entsorgen, wenn es in ihren Alltag passt – gleichzeitig aber auch sicherstellen, dass die Sammelstelle geschützt bleibt“, betont der Ortsbürgermeister.