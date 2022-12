Das neue Konzept des Deidesheimer Advents hat sich aus Sicht von Stadtbürgermeister Manfred Dörr (CDU) bewährt. Statt über hundert Ständen wie vor der Pandemie hat es in diesem Jahr nur rund 80 gegeben. Grund waren die gestiegenenen Sicherheitsanforderungen. Durch die geringere Anzahl von Hütten sollte das Marktgeschehen entzerrt werden. Dies sei gelungen, so Dörr. Die Resonanz von Besuchern und Beschickern sei durch die Bank positiv gewesen. Gut angekommen sei auch der geschmückte Stadtgraben. Das Konzept könne eine „gewisse Vorbildfunktion“ für die Kerwe haben, so Dörr, der bereits deutlich gemacht hat, dass es sein Ziel ist, die Eintrittsregel für die Kerwe wieder abzuschaffen. Für den Weihnachtsmarkt könne er sich „eventuell Ergänzungen“ vorstellen, beispielsweise eine Kinderbackstube oder lebende Tiere.