Wegen einer Motorsportveranstaltung, der ADAC-Rallye Südliche Weinstraße, ist am Samstag die Zufahrt zur Kalmit sowohl aus Richtung Maikammer als auch aus Richtung St. Martin von 8 bis etwa 21 Uhr gesperrt. Die Rallye umfasst Sprintprüfungen auf der Strecke zwischen der Grillhütte bei St. Martin und dem Parkplatz „Wetterschutzberg“ an der Kalmithöhenstraße, wie der Veranstalter mitteilt. Die Grillhütte sowie das Waldhaus Wilhelm oberhalb Maikammers seien zugänglich, informierte Peter Deege, Organisator der Veranstalter. Gesperrt ist darüber hinaus die Strecke zwischen Großfischlingen und Esslingen im Kreis Südliche Weinstraße, ebenfalls von 8 bis 21 Uhr. Die Rallye, die der MSC Ramberg veranstaltet, startet und endet auf dem Messplatz in Landau und wird pandemiebedingt ohne Zuschauer ausgerichtet.