Seit einem Jahr gibt es den kleinen Bachlauf von „Wasser in die Stadt“ in der Laustergasse. Im Bereich des Wendehammers steht der Umbau noch aus. Dieser startet am 27. Juni.

Ein Jahr hatten die Bauarbeiten gedauert, ehe im Juni 2021 die Umgestaltung der Laustergasse samt Schaffung eines 90 Meter langen Wasserlaufs gefeiert werden konnten. Seither tummeln sich hier an warmen Tagen viele Familien. Was zum Abschluss des ersten Abschnitts von „Wasser in die Stadt“ noch fehlt, ist die Neugestaltung des Wendehammer-Bereichs. Damit soll es nun am Montag, 27. Juni, losgehen, teilt die Stadtverwaltung mit. Sechs Wochen werden für die Arbeiten angesetzt. Der Wendehammer wird wie die Laustergasse mit einem neuen Pflaster gestaltet.

Die Arbeiten werden sich zudem auf den Verkehr auswirken. Denn laut Stadt muss in diesem Zeitraum die Zufahrt zur Tiefgarage Klemmhof gesperrt werden. Lediglich Anwohner und Dauerparker können das Parkhaus während der Bauarbeiten noch nutzen. Sie alle werden, so die Stadt, auch vom Parkhausbetreiber noch einmal informiert. Die Nutzungsbeschränkung erfolgt deshalb, da die derzeitige Ausfahrt der Tiefgarage während der Bauarbeiten auch als Einfahrt genutzt werden muss. Das Ein- und Ausfahren werde in dem schmalen Bereich über eine Ampelregelung gesteuert. Die Ampel soll laut Stadt hinter der Einmündung zur Kellereistraße in Höhe des Ladens Bürobedarf Seitz aufgestellt werden. Wenn Dauerparker ins Parkhaus wollen, fahren sie bis zur Ampel und warten dort dann auf Grün.

Auch Abdichtung wird überprüft

Im Zuge der Aufbrucharbeiten prüft die Verwaltung der Wohnungseigentümergemeinschaft Klemmhof zudem den Zustand der Abdichtung oberhalb der Tiefgarage. Sollten hier zusätzliche Arbeiten notwendig sein, kann sich die Baustelle verzögern, kündigt die Stadt im Vorfeld an.

Sie betont: Während der Arbeiten besteht keine Wendemöglichkeit für Fahrzeuge und Zulieferer. Fußgänger können den Bereich Laustergasse/Klemmhof über die Kellereistraße erreichen. Die nächste Etappe von „Wasser in die Stadt“ steht 2023 am Juliusplatz an.