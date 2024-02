Bis einschließlich Freitag, 9. Februar, ist am Bahnhof in Haßloch die Zufahrt zu den Bushaltestellen der Linien 510, 571 und 574 wegen Straßenbauarbeiten gesperrt. Ersatzhaltestellen sind in der Industriestraße etwa 50 Meter vor der Einfahrt zum Bahnhof eingerichtet worden. Das hat die Palatina Bus GmbH (Edenkoben) am Donnerstag mitgeteilt. Hintergrund der Sperrung ist nach Angaben der Haßlocher Gemeindeverwaltung, dass aus ungeklärter Ursache die Asphaltdecke in diesem Bereich aufgebrochen und ein Loch entstanden ist. Um die Ursache zu finden und weil nicht auszuschließen sei, dass es sich um einen größeren Schaden handeln könnte, ist die Zufahrt gesperrt worden.