Der Bereich Neustadt ist in Rheinland-Pfalz Spitzenreiter bei der Anzahl der unbesetzten Hausarztsitze. Jetzt schließt in der Stadt wieder eine Praxis. Dies sorgt für Sorgen bei Patienten, aber auch bei den Medizinern. Beim Neustadter Ärztenetz sei bekannt, dass nicht genug Hausärzte praktizieren, sagt der Internist und Hausarzt Martin Messemer als einer der Vorsitzenden. „Wir machen uns Gedanken, sehen aber keine Lösung.“ Messemer geht davon aus, dass die Situation noch schlechter wird, denn mehrere Hausärzte seien um die 60 Jahre alt und gingen wahrscheinlich in den nächsten fünf Jahren in den Ruhestand.

