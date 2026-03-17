Die Lebenshilfe Neustadt sucht Teilnehmer für ihre Freizeitangebote für Kinder mit und ohne Unterstützungsbedarf. Hohe Kosten könnten Familien abschrecken.

Jon Lahyr, Leiter der Abteilung „Freizeitangebote und Familienunterstützender Dienst“, und sein Mitarbeiter Stefan Flechsler sind ratlos. Bis jetzt haben sie eine Liste möglicher Interessenten für die Osterferienspiele abtelefoniert – in der Hoffnung, dass sich noch einige Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren finden, die in der zweiten Ferienwoche an der Ferienbetreuung teilnehmen wollen. Das Ergebnis fällt bislang mager aus.

Dabei geben sich die Organisatoren große Mühe. „Wir gestalten das Angebot sehr individuell“, erklärt Lahyr. Bei den Planungen werden die Interessen der Kinder berücksichtigt. „Wir wollen, dass alle Kinder schöne Erlebnisse haben.“

Möglicher Grund: Corona

Seit Beginn des Jahres gibt es auch die sogenannten „Panda-Piraten“: Kindergartenkinder von zwei bis sechs Jahren können hier an Brückentagen betreut werden – unabhängig davon, welche Kita sie besuchen. „Das ist besonders relevant, wenn Eltern arbeiten müssen und nicht wissen, wie sie die Zeit überbrücken sollen“, so Lahyr. Zudem finden jeden zweiten Samstag sogenannte Samstagstreffs statt. Diese könnten besonders Eltern von Kindern mit Behinderung entlasten. Doch auch hier konnten im vergangenen Jahr einige Termine wegen fehlender Anmeldungen nicht stattfinden.

Einen möglichen Grund nennt Nicole Sowa, Verantwortliche für die Öffentlichkeitsarbeit: die Corona-Pandemie. In dieser Zeit sei der komplette Bereich zusammengebrochen. „Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind dann erwachsen geworden und aus dem Freizeitbereich herausgewachsen.“ Neue Kinder seien bislang kaum nachgerückt.

Generell müsse man das Angebot wohl noch bekannter machen, überlegen Lahyr und Sowa. Beide vermuten jedoch eine weitere Ursache: Eltern könnten von den auf den ersten Blick hohen Teilnahmekosten abgeschreckt sein.

Schrecken die Teilnahmekosten ab?

Ein Blick ins Programmheft scheint diese Befürchtung zu bestätigen. Für die Osterferienspiele, die vom 7. bis 10. April jeweils von 9 bis 15.30 Uhr stattfinden, belaufen sich die Sachkosten für ein Kind ohne Pflegegrad auf 75 Euro, die Assistenzkosten auf 160 Euro. Sachkosten umfassen unter anderem Eintrittsgelder, Fahrten oder Verpflegung. Die Assistenzkosten decken Personalaufwand und Organisation ab. Insgesamt ergeben sich damit 235 Euro für vier Tage. Bei einem Kind mit Pflegegrad 3 belaufen sich die Assistenzkosten sogar auf 520 Euro.

„Das Personal muss bezahlt werden“, erklärt Lahyr. In jedem Angebot der Lebenshilfe arbeite mindestens eine pädagogische Fachkraft, die sich um die Belange der Kinder und Jugendlichen kümmere. Der Betreuungsschlüssel sei – je nach Anzahl der Kinder mit erhöhtem Unterstützungsbedarf – sehr gut: „Auf zwei Kinder kommt eine Betreuungsperson“, sagt Lahyr. Fachkräfte könnten dadurch auch schwierige Situationen besser bewältigen, in denen Ehrenamtliche anderer Ferienangebote an ihre Grenzen kämen.

Ein großes Problem sieht Lahyr darin, dass viele Familien nicht wissen, welche finanziellen Unterstützungsangebote es gibt. „Viele Familien wissen nicht, welche finanziellen Hilfen sie beantragen können.“ Das betreffe vor allem Eltern von Kindern mit Pflegegrad. Selbst Pflegedienste seien im „Pflegedschungel“ teilweise überfordert, sagt Sowa, die selbst Mutter eines mittlerweile erwachsenen Kindes mit Unterstützungsbedarf ist.

Auch ohne Pflegegrad Anspruch auf Zuschüsse

Bei Pflegegrad 1 bis 5 besteht Anspruch auf einen Entlastungsbetrag von 131 Euro monatlich. Ab Pflegegrad 2 kommt zusätzlich ein Entlastungsbudget hinzu. Dieses umfasst Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege. Das Gesamtbudget beträgt zusätzlich zum Entlastungsbetrag bis zu 3539 Euro pro Jahr. Dieses Geld kann auch für die Finanzierung der Assistenzkosten bei Freizeitangeboten der Lebenshilfe eingesetzt werden. „Damit können sogar mehrere Freizeitmaßnahmen finanziert werden“, erklärt Lahyr. „Familien können sich bei Fragen dazu gerne bei mir melden.“

Auch Familien, deren Kinder keinen Pflegegrad haben, können Anspruch auf Zuschüsse haben – etwa wenn sie an ein Hilfesystem angebunden sind. „Eine Förderung kann sowohl über das Jobcenter Deutsche Weinstraße als auch über die Stadtverwaltung Neustadt beantragt werden, je nachdem, von welchem Leistungsträger die Betroffenen Leistungen erhalten“, erklärt Anke Spittka von der Agentur für Arbeit Landau.

Bürgergeldempfänger wenden sich dafür an das Jobcenter, Empfänger anderer Sozialleistungen an die Stadt. Leistungsberechtigte Personen können grundsätzlich monatlich 15 Euro für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben erhalten – also bis zu 180 Euro pro Jahr. Der Antrag gilt mit dem Bürgergeldantrag grundsätzlich als gestellt. Das Jobcenter benötigt lediglich noch die Anlage „Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben“, die über die Homepage des Jobcenters Deutsche Weinstraße abrufbar ist oder am Empfang ausgegeben wird.

„Gruppe ist sehr vielfältig“

Auch im Sommer gibt es Unterstützungsmöglichkeiten. Familien können vom Ferienhitsbudget der Stadt Neustadt profitieren. „Ferienhits“ ist das Sommerferienprogramm des Jugendamtes Neustadt. „Für Familien, deren Einkommen unterhalb der Wohngeldgrenze liegt, gibt es bei den Ferienhits eine Ermäßigung von 50 Prozent, den Rest übernimmt die Stadt aus ihrem Ferienhitsbudget“, erläutert Dagmar Seidel von der Stadt Neustadt. Aufgrund der Recherchen der RHEINPFALZ will sich die Stadt dazu mit der Lebenshilfe in Verbindung setzen.

Noch immer hält sich außerdem die Sorge mancher Eltern, gemeinsame Angebote mit Kindern mit Unterstützungsbedarf könnten ihre eigenen Kinder „ausbremsen“, berichten Lahyr und Sowa. Diese Haltung beruhe jedoch meist auf Unsicherheit und alten Vorurteilen. Beide widersprechen deutlich: „Kinder ohne Behinderung profitieren sehr von dem Angebot, weil die Gruppe sehr vielfältig ist“, sagt Lahyr. „Kinder erkennen und akzeptieren schnell, dass jeder Mensch seine eigenen Besonderheiten hat. Sie gehen damit viel unbefangener um, als Erwachsene manchmal annehmen.“

Info

Rückfragen zu den Freizeitangeboten können direkt an Jon Lahyr gerichtet werden. Entweder per 0157 85037741oder per E-Mail an jon.lahyr@lebenshilfe-nw.de. Weitere Informationen gibt es außerdem unter: www.lebenshilfe-nw.de/angebote/freizeit/kinder-jugend.html

Die Anmeldefrist für die Osterferienspiele endet am 23. März 2026. Spätere Anmeldungen werden nach Möglichkeit ebenfalls berücksichtigt.