Oliver Wagner macht sich Sorgen. Die Feuersalamander beim Kneipp-Armbecken im Neustadter Meisental sind bedroht, weil ihnen Quellwasser fehlt. Können da nicht Stadtverwaltung oder Stadtwerke einspringen?

Seit 20 Jahren lebt Oliver Wagner im Meisental. Wo die Bäume all die Jahre in strahlendem Grün geleuchtet haben, beobachte er mittlerweile auffallend viele sterbende oder abgestorbene Bäume in