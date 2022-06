Die Deutsche Glasfaser hat die Nachfragebündelung in der Stadt Deidesheim beendet. Grund dafür ist nach Angaben des Unternehmens die zu geringe Nachfrage in dem Projektgebiet. Um den Glasfaserausbau möglich zu machen, hätten sich bis Ende Juni mindestens 33 Prozent der Haushalte im geplanten Ausbaugebiet für einen Vertrag entscheiden müssen. „Wir bedauern diese Entscheidung sehr“, sagt Rainer Menz, Projektleiter von Deutsche Glasfaser. Wegen der niedrigen Anzahl an Vertragsabschlüssen zum jetzigen Zeitpunkt haben wir die schwere Entscheidung getroffen, uns aus Deidesheim zurückzuziehen“, so Menz. Bedauerlich sei das auch deswegen, „weil wir Bürger zurücklassen, die sich während der ersten Wochen der Nachfragebündelung für den Glasfaserausbau eingesetzt haben“. Da die Wirtschaftlichkeit aufgrund der zu geringen Nachfrage nicht mehr zu gewährleisten sei, stelle die Deutsche Glasfaser das Projekt vorläufig ein. Die bisher eingegangenen Kundenaufträge sind nach Angaben des Unternehmens hinfällig und werden nicht angenommen. Mangels Vertragsabschluss entstünden den Kunden keinerlei Verpflichtungen gegenüber der Deutschen Glasfaser. „Ob wir zu einem späteren Zeitpunkt einen neuen Anlauf starten, wollen wir nicht ausschließen und werden wir dann prüfen“, so Menz.