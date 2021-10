Die Polizei sucht den Fahrer eines Autos, der am vergangenen Donnerstag kurz nach 17 Uhr im Schachtelgraben einen Unfall verursacht und anschließend davongefahren ist, ohne sich um die Folgen zu kümmern. Nach Angaben der Polizei war ein 33-jähriger Golf-Fahrer in östlicher Richtung unterwegs, als ihm ein Auto, möglicherweise ein grauer oder silberner Audi, viel zu weit links entgegenkam. Der Golf-Fahrer musste nach rechts ausweichen und stieß dabei mit einem geparkten Fiat zusammen. Der andere Fahrer setzte seine Fahrt fort. Der 33-Jährige wurde nicht verletzt. An seinem Auto entstand ein Sachschaden von 3000 Euro, am Fiat von 2000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise von Unfallzeugen unter 06324 933-0 oder per E-Mail unter pihassloch@polizei.rlp.de.