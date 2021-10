Zu tief ins Glas geschaut hat am Dienstagabend gegen 23.40 Uhr der Fahrer eines Ford in der Richard-Sang-Straße. Bei einer Routinekontrolle bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch. Ein Test zeigte 1,63 Promille an. Für den 57-Jährigen war die Fahrt zu Ende, teilte die Polizei mit. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein blieb bei der Polizei. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.