Zu schnell unterwegs war laut Polizei ein 24-jähriger Fiat-Fahrer, der am Mittwoch gegen 15.45 Uhr auf der L540 beim Einbiegen in die L515 Richtung Kirrweiler ins Schlingern geriet und auf einen Mazda prallte. Der Fiat wurde durch den Aufprall in den Graben geschleudert. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Autos mussten abgeschleppt werden, wodurch es zu leichten Verkehrsbehinderungen kam. Die Polizei beziffert den Schaden mit rund 6000 Euro. Der Fiat-Fahrer wird sich in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.