Geschwindigkeitskontrollen an mehreren Standorten im Stadtgebiet hatte die Neustadter Polizei für Montagmorgen angesetzt. Ihrem Bericht zufolge betrag das zum einen den Tempo-30-Bereich Wolfsburgstraße in der Nähe des Kindergartens und der Grundschule. Acht Autofahrer waren zu schnell unterwegs, der Spitzenreiter fuhr 49 km/h. Bei einer weiteren Kontrolle auf der B39 im Bereich des Sportplatzes Geinsheim wurden zehn Verstöße festgestellt. Der höchste gemessene Wert betrug 116 km/h bei erlaubten 70 km/h. Außerdem wurden an mehreren Fahrzeugen technische Mängel beanstandet.