Die Polizei hat am Freitag zwischen 6.45 und 8 Uhr in der Wolfsburgstraße in Neustadt die Geschwindigkeit kontrolliert, im unmittelbaren Umfeld einer Grundschule, eines Kindergartens und eines Kinderspielplatzes. In der Tempo 30-Zone fuhren 19 Fahrer zu schnell. Sie wurden kontrolliert und verwarnt. Der höchste gemessene Wert betrug 51 km/h.