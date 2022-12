Warum die Schülerinnen und Schüler des „Leibniz“ lange Wege nehmen mussten, wenn sie mal „mussten“.

Es war vergangene Woche ganz schön kalt. Für die Schüler des Leibniz-Gymnasiums gab es just in jenen Tagen noch eine weitere Herausforderung. Die Schultoiletten werden ja (endlich) saniert – alles in allem investiert die Stadt rund 400.000 Euro. Die Arbeiten haben begonnen, weshalb für die Schüler WC-Container auf dem Schulhof aufgestellt worden sind.

Doch denen bekam der Dauerfrost der Vorwoche gar nicht: Sie konnten nämlich nicht genutzt werden. Und die Kinder? Nun, die mussten etwa hoch in die Turnhalle laufen, wenn sie „mal mussten“. Denn die dortigen Toiletten sind nicht von den Sanierungsarbeiten betroffen.

Hoch zur Turnhalle

Für die Schüler bedeutet das einen Umweg – das räumt auch die Stadtverwaltung ein. Sie sagt aber ebenso: „Das war für ein paar Tage in Ordnung.“ Denn die Verwaltung erklärt das Malheur: Die Minusgrade hatten dafür gesorgt, dass die Wasserleitung zu den WC-Containern eingefroren war. Mit der Folge, dass diese für drei, vier Tage nicht genutzt werden konnten.

Dass es seit Montag wieder spürbar milder ist, hilft also Verwaltung und Schulgemeinschaft. Wer jetzt „mal muss“, kann wieder flott zum Container auf den Hof. Alles im Lot.

Heizleitung kommt

Aber der Wintereinbruch und die unerwünschten Toilettenfolgen hätten Konsequenzen, so die Stadt: „Wir haben jetzt die Installation einer sogenannten Begleitheizung beauftragt. Das ist eine Isolation der Wasserleitung mit einer elektrischen Heizleitung. Die Steuerung hat einen Temperaturfühler. Bei Minusgraden schaltet sich die Heizleitung ein und schützt die Wasserleitung vor dem Einfrieren.“ Der nächste Frost kann also kommen. Und irgendwann sind die sanierten Toiletten ja auch fertig ...