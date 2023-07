Wine After Work heißt es am Donnerstagabend ab 18 Uhr auf Einladung des Zonta-Clubs im Weingut Ohler in der Meerspinnstraße in Gimmeldingen. Der Erlös des Abends geht laut Zonta an die Kinderferienbetreuung für sozial schwache Kinder. Das Motto des Abends lautet „Raus aus dem Büro und rein ins sommerliche Open-Air-Vergnügen“. Der Eintritt zum Abend ist frei. Der Zonta-Club unterstützt und fördert Frauen und Mädchen vor Ort.