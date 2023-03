Der Zonta-Club Neustadt hat durch seinen Rosenverkauf in der Fußgängerzone einen Erlös von 800 Euro erzielt. Die Spende soll an die Gemeinschaftsunterkunft Haardt gehen, um die dort untergebrachten geflüchteten Frauen aus der Ukraine zu unterstützen. „Diese Frauen verbringen längere Zeit in der Unterkunft, weil sie keine Wohnung finden und nicht mehr in ihre Heimat zurückkehren können“, so der Zonta-Club. Konkret sollen die 800 Euro zur Verschönerung des Kinderspielzimmers und den Kauf von Spielsachen genutzt werden. Bei der Aktion wurden 300 gelbe Rosen verkauft.