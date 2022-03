Der Zonta-Clubs Neustadt hat anlässlich des sogenannten Rose Day, dem Frauentag am 8. März, am heutigen Samstag ab etwa 10.30 Uhr einen Stand auf der Hauptstraße. Wie in den vergangenen Jahren werden dort auch gelbe Rosen für einen guten Zweck verkauft. Die Spende geht laut Zonta dieses Jahr an das Mädchenhaus des CJD in Neustadt-Königsbach. „Darüber hinaus haben wir uns sehr kurzfristig und spontan entschieden, den Erlös jeder Rose zu verdoppeln und aus der Zonta-Kasse drei Euro pro Rose an das von der Stadt eröffnete Spendenkonto für die Ukraine-Hilfe spenden“, informiert Anja Fischer-Magin, Vize-Präsidentin des Zonta-Clubs Neustadt.