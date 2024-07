Beim Wine-After-Work-Event des Zonta-Clubs Neustadt gab es eine Premiere. Zum ersten Mal verlieh der Club den einen Preis: den „Young Women in Public Affairs Award“. Dieser richtet sich an Schülerinnen, die sich ehrenamtlich, politisch oder karitativ engagieren. Der mit 500 Euro dotierte Preis wurde an Sophie Görtz, Schülerin der zwölften Klasse des Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiums, verliehen. Sie engagiert sich für den internationalen Schüleraustausch, betreut ausländische Austauschschüler und sitzt in der Jury für die Vorauswahl von Schülern für das parlamentarische Austauschprogramm des Bundestags. Außerdem wurde das Wine-After-Work-Event wieder genutzt, um Spenden zu sammeln. Insgesamt kamen 1000 Euro zusammen. Das Geld geht an die Kinderferienbetreuung für sozial schwache Kinder und Jugendliche. Der Zonta-Club ist ein Zusammenschluss von Frauen, die in verantwortungsvollen Positionen arbeiten und die Lebenssituation von Frauen verbessern wollen.