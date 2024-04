Der März ist traditionell ein wichtiger Monat für Zonta – rund um den Internationalen Frauentag am 8. März finden immer viele Aktionen statt. So auch in diesem Jahr: Für einen sozialen Zweck wurden gelbe Rosen verkauft. Die Aktion der Neustadterinnen kam gut an und erbrachte einen Erlös von 1000 Euro. Das Geld wurde ans Neustadter Frauenhaus gespendet. Außerdem hatte Zonta ein Benefizkonzert in der Alten Winzinger Kirche mit Nanette Schmidt, bekannt vom Neustadter Mandelringquartett, und der Pianistin Annette Volkamer auf die Beine gestellt. Auch dadurch ergab sich eine Spendensumme von 1000 Euro. Mit diesem Geld wird das Streicherensemble des Leibniz-Gymnasiums unter der Leitung von Sophie Johannes unterstützt.

Weitere 1000 Euro kamen durch den Kuchenverkauf beim Mandelblütenfest zusammen. In diesem Fall wurde der Verein „Wir gegen Altersarmut“ in Neustadt bedacht.