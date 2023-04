Bei einer bundesweiten Schwerpunktaktion hat die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls am Dienstag, 25. April, Baustellen kontrolliert. Überprüft werden sollte, ob die Arbeitgeber ihre Beschäftigten sozialversichert haben und Mindestlohn zahlen. Darüber hinaus standen illegale Beschäftigung, Scheinselbstständigkeit und Leistungsbetrug im Fokus.

Die für die Region zuständige Finanzkontrolle Schwarzarbeit Landau hat nach Angaben des Hauptzollamts Saarbrücken insgesamt 30 Arbeitgeber überprüft. 85 Arbeitnehmer seien zu ihrem Beschäftigungsverhältnis befragt worden. Wegen illegaler Beschäftigung seien drei Arbeitnehmer festgenommen und Ermittlungsverfahren gegen die Arbeitgeber eingeleitet worden.

Nachermittlungen laufen

Am Dienstag waren auch an der Hertie-Großbaustelle in der Neustadt Innenstadt Dienstwagen des Zolls gesehen worden. Auf Nachfrage verwies der Zoll aber darauf, dass er eine mögliche Überprüfung allein schon wegen des Datenschutzes nicht bestätigen könne.

An die Kontrollen schließen sich laut Zoll umfangreiche Nachermittlungen an. Dabei würden die am Ort erhobenen Arbeitnehmer-Daten mit der Lohn- und Finanzbuchhaltung der Firmen abgeglichen und weitere Geschäftsunterlagen geprüft. Dazu stehe der Zoll „in engem Informationsaustausch“ mit anderen Behörden und der Rentenversicherung.