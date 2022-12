Vom 22. Dezember bis 8. Januar heißt es wieder: „Vorhang auf und Manege frei“ in Lachen-Speyerdorf. Bereits zum 15. Mal gastiert „Weisheit’s Weihnachtscircus“ mit einem zweistündigen Programm.

Besucher dürfen sich auf eine Mischung aus traditioneller und moderner Zirkuskunst freuen, außerdem sollen sie sich auf Nervenkitzel, Herzrasen und Schweißperlen einstellen: „Unser 15-jähriges Jubiläum wird adrenalingeladen“, sagt Sprecherin Anja Konetzki. Dabei soll es eine „völlig neue, spektakuläre und atemberaubende Show“ geben.

Das „Trio Extrem“ aus der Ukraine ist mit einer waghalsigen BMX-Stuntshow erstmals in der Pfalz zu erleben, außerdem wagen sie sich in den „Globe of Death“, eine vier Meter große Stahlkugel. Mit bis zu 70 Kilometern pro Stunde fahren sie mit ihren Motorrädern kreuz und quer über die innere Wand der „Kugel des Todes“. Besucher haben in der Pause die Möglichkeit, sich in dieser Kugel fotografieren zu lassen.

Auch ein Clown dabei

Der Portugiese Sergio Silva wird in acht Metern Höhe durch das US-Todesrad laufen und in der Manege mit seinen Armbrüsten den Pfeil direkt in den Apfel über seinem Kopf schießen. Erstmals in Deutschland ist Jennifer Costa mit ihrer Lasershow. Raul Veiga aus Frankreich sorgt für Akrobatik.

Natürlich wird aber auch Familie Weisheit auftreten: Mary-Ann Weisheit präsentiert sich als Schlangenmädchen, die Gebrüder Weisheit sorgen mit ihrer mehrfach preisgekrönten Handstandartistik für Staunen. Tierfreunde dürfen sich auf Tiertrainer Dominik Weisheit freuen, der edle Pferde, vorwitzige Ponys und seine Kamel-Karawane präsentieren wird. Außerdem will er das Publikum mit seinen Hunden Loui und Nala überraschen. Ein Clown darf nicht fehlen: mit dabei ist der aus Frankreich stammende Raul, bekannt aus der TV-Sendung „Das Supertalent“.

25 Vorstellungen

Familie Weisheit lädt mit ihrem Team zu insgesamt 25 Vorstellungen im gut beheizten Zelt ein. Für das leibliche Wohl wird im kleinen Weihnachtsmarkt im Foyerzelt mit gebrannten Mandeln, hausgemachten Waffeln, Glühwein und Kinderpunsch gesorgt. Während der Pause kann der Streichelzoo besucht werden, nach der Vorstellung findet in der Manege Ponyreiten für alle Kinder statt.

Parkplätze sind vorhanden. Tickets gibt es ohne Vorverkaufsgebühren 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn an der Zirkuskasse. Weitere Informationen zu Vorstellungen, Uhrzeiten und Eintrittskarten gibt es telefonisch unter 0162 7915324. Die Premiere ist am 22. Dezember um 15 Uhr. Danach gibt es täglich Vorstellungen – zum Teil sogar zweimal am Tag.