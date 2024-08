„Menschen, Tiere, Sensationen“ – das verspricht der Circus Baruk, der von Freitag, 30. August, bis Sonntag, 8. September, beim Wasgau-Markt in Geinsheim gastiert. Die Shows sind den Zirkus-Angaben zufolge immer zwei Stunden lang und bieten Auftritte mit Tieren, Clowns, Artisten und Livegesang. Nach jeder Vorstellung gibt es zudem Pony- und Kamelreiten. Vorstellungen gibt es – außer am Dienstag – täglich um 17 Uhr. Sonntags gibt es nur um 11 Uhr eine Vorstellung. Die Organisatoren versprechen ein „gut temperiertes Zelt“ und kündigen Sonderaktionen mit günstigem Eintritt an. Die Tageskasse öffnet jeweils eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn. Weitere Informationen zu den Vorstellungen und Preisen gibt es unter Telefon 0160 99070590. Mit dem Standort in Geinsheim ist die Zirkus-Familie sehr zufrieden: „Eine tolle Wiese mit viel Auslauf für unsere Tiere.“ Das Circus-Baruk-Team hat schon am vergangenen Wochenende für Aufsehen gesorgt, als es sich mit Jongleur und Kamel unter die Teilnehmer bei Goistraßentag gemischt hat, und die Geinsheimer Weinprinzessin dann auf dem Kamel im Ort unterwegs war.