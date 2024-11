Der SV Meckenheim bietet am Sonntagnachmittag ein Zirkusprogramm an. Mitmachen können alle Kinder bis acht Jahre.

Am Sonntag wird es wieder viel Trubel in der Meckenheimer Sporthalle in der Rödersheimer Straße geben. Der SV Meckenheim richtet wie im Vorjahr einen Kinderturntag aus. Mitmachen können Mädchen und Jungen bis acht Jahre, informiert Holger Wildt, im Sportverein zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit. Aber auch Zwei- und Dreijährige seien willkommen.

„Achtjährige haben ja vielleicht kleinere Geschwister“, erklärt Wildt, wieso der Verein es mit der Altersbegrenzung nach unten nicht ganz so genau nehme. Die Meckenheimer beteiligen sich erneut am Tag des Kinderturnens, den der Deutsche Turnerbund (DTB) seit 2017 im Programm hat. So sind alle laut DTB Vereine, Kindergärten, Schulen oder andere Organisationen am zweiten November-Wochenende aufgerufen, die Tore für das Kinderturnen zu öffnen. Ziel sei es, mit vielseitigen Aktionen zahlreiche Jungen und Mädchen zum Mitmachen zu motivieren. Vor einem Jahr hatten sich rund 70 Knirpse als Seiltänzer, Flugartisten, Seelöwen und Pferde im „Zirkus der Sinne“ probiert und ausgetobt.

Vom Programm her werde es am Samstag ähnlich, kündigt Holger Wildt an. Auf die Kinder wartet demnach erneut ein Zirkusprogramm zum Mitmachen. Die beiden Übungsleiterinnen im Kinderturnen, Monique Zabel und Petra Wachs, werden die Kleinen in Bewegung bringen. Und die Popcornmaschine werde wie 2023 ebenfalls im Einsatz sein, verspricht Wildt. Wer mitmachen möchte, muss einfach nur Hallenschuhe und bequeme Kleidung mitbringen.

Termin

Tag des Kinderturnens im SV Meckenheim am Sonntag, 14 bis 17 Uhr, VG-Halle.