Der Ziplinepark in Elmstein bleibt pandemiebedingt vorerst geschlossen. Darüber informierte auf Anfrage Rene Verdaasdonk, Geschäftsführer der Parkgesellschaft und Ortsbürgermeister Elmsteins.

Eine Öffnung sei „vielleicht“ in den Sommerferien möglich, so Verdaasdonk. Derzeit seien die Perspektiven jedoch zu ungewiss, zumal eine Eröffnung mit einem gewissen Aufwand verbunden sei. In „normalen“ Jahren ist der 2016 eröffnete Park von Anfang der Osterferien bis Ende der Herbstferien geöffnet.

Im vergangenen Jahr hatte die Freizeiteinrichtung unter Auflagen Anfang Juli geöffnet und blieb bis zum Ende der Saison offen. In dem Park stehen 18 Seilstrecken zur Verfügung, auf denen der Wald von Baumwipfel zu Baumwipfel erlebt werden kann. Besucher werden von Tourenführern (Guides) betreut.