Bei dem Todesopfer des Zimmerbrandes am Mittwochabend in Lambrecht könnte es sich um die 49-jährige Bewohnerin handeln. Das schreiben die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Zur Klärung der Todesursache und Feststellung der Identität werde der Leichnam in den kommenden Tagen obduziert. Mit der Erforschung der Brandursache sei ein Sachverständiger beauftragt worden. Mit dem Ergebnis sei jedoch diese Woche nicht mehr zu rechnen. Der Brand war am Mittwoch kurz vor 19 Uhr in der Dachgeschosswohnung eines städtischen Mietshauses in der Fabrikstraße ausgebrochen. Der Wohnkomplex musste vorübergehend evakuiert werden, laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von 50.000 bis 100.000 Euro.