Ein Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Pommernstraße hat am frühen Dienstagmorgen einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Gegen 6.20 Uhr wurde die Wehr alarmiert, die mit fünf Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften ausrückte. Da es sich um ein Mehrparteienhaus handelte, wurden auch drei Rettungswagen, ein Notarzt, sowie der Leitende Notarzt dazugerufen. Im ersten Stock des Gebäudes war ein Zimmerbrand ausgebrochen, der schnell gelöscht werden konnte. Um eine weitere Rauchausbreitung im Gebäude zu vermeiden, wurde ein Rauchvorhang an der Wohnungstür installiert. Eine Person wurde über das Treppenhaus gerettet und zur medizinischen Untersuchung an den Rettungsdienst übergeben. Alle weiteren Bewohner verließen das Haus eigenständig, wurden von Feuerwehrangehörigen betreut und konnten nach dem Einsatz in ihre Wohnungen zurückkehren. Abschließend entrauchte die Wehr das Gebäude mit einem Hochdrucklüfter.