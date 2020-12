Ein brennender Adventskranz hat am frühen Morgen des ersten Weihnachtsfeiertags für einen Rettungseinsatz in der Straße Am Kriegergarten gesorgt. Nach Angaben der Feuerwehr wurden die Bewohner der Dachgeschosswohnung auf den brennenden Adventskranz aufmerksam und versuchten, ihn selbst zu löschen. Darüber hinaus wählten sie den Notruf und informierten die Bewohner im Erdgeschoss. Als die Feuerwehr eintraf, warteten alle Bewohner im Freien. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt, während die Wehrleute den brennenden Kranz nachlöschten und die Wohnung lüfteten.

Durch die ersten Löschmaßnahmen und den Brandrauch entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Die Menschen aus der Dachgeschosswohnung verbrachten die Nacht bei den Nachbarn ein Stockwerk tiefer. Im Einsatz waren die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 24 Kräften, die Polizei mit zwei Fahrzeugen und der Rettungsdienst mit einem Rettungs- und einem Krankentransportwagen.