Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag kurz nach 1.30 Uhr versucht, in der Neustadter Karolinenstraße einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Die beiden Täter benutzten dazu eine Eisenstange. Bewohner eines Mehrfamilienhauses wurden durch laute Geräusche wach und verständigten die Polizei. Die Täter rannten weg, bevor die Polizei am Tatort eintraf. Die Fahndung verlief erfolglos. Laut Polizei entstand ein Schaden von 500 Euro. Die Täter hätten es aber nicht geschafft, an Zigaretten zu kommen. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 06321/8540.