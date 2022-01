Diebe haben es in der Nacht auf Sonntag auf einen Zigarettenautomat in der Wiesenstraße in Lambrecht abgesehen. Laut Polizei wurde der Automat vor dem Sportheim mitsamt Halterung ausgegraben und weggetragen. Die Höhe des Schadens ist bislang nicht bekannt. Die Polizei Neustadt bittet um Hinweise unter Telefon 06321 854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.